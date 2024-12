4 milioni per la Vallata del Gallico, il sindaco di Sant’Alessio: ‘Sentito ringraziamento a Cannizzaro’

"Un vero onore non solo per avere ricevuto un contributo consistente ma anche per avere ascritto, per la prima volta nella storia, i nomi dei comuni del comprensorio del Gallico all’interno di una manovra economica"

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e la Comunità tutta di Sant’Alessio in Aspromonte esprimono sentimenti di ringraziamento al deputato della Repubblica, On. Francesco Cannizzaro, anzitutto per avere portato il nome del nostro paese all’interno dell’aula parlamentare della Camera dei Deputati.

Un ringraziamento più accorato per lo stanziamento di 4 Milioni di euro a favore dei Comuni della Vallata del Gallico, inseriti nella Legge finanziaria 2025. Un vero onore non solo per avere ricevuto un contributo consistente ma anche per avere ascritto, per la prima volta nella storia, i nomi dei comuni del comprensorio del Gallico all’interno di una manovra economica.