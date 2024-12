‘Regalo di Natale’ per la Vallata del Gallico: emendamento Cannizzaro da 4 milioni

Francesco Cannizzaro non si ferma. Il deputato reggino di Forza Italia a forza di emendamenti in favore di Reggio e della Calabria chiude nel migliore dei modi il 2024.

Nell’ultima settimana, è arrivato l’importante emendamento di 4 milioni di euro in favore di quello che sarà il Campus del Mediterraneo, un progetto strategico e incentrato in particolar modo sui giovani studenti, di Reggio e non solo.

“Sono convinto che potrà rappresentare un fattore chiave per il riscatto della città. Come ho già avuto di affermare all’interno del Parlamento, il Campus del Mediterraneo che sorgerà a Reggio potrà accogliere studenti da tutto il mondo che si formeranno in una università importante”, afferma Cannizzaro ai microfoni di CityNow, rimandando per ogni dettaglio ad una prossima conferenza di presentazione.

In settimana l’emendamento che ha previsto l’acquisto di 10 pulmini in favore di persone disabili, nella giornata di ieri invece sono arrivati i ringraziamenti del sindaco di Roccella Vittorio Zito per l’emendamento in favore del Festival Rumori Mediterranei di Roccella, salvo grazie ad un emendamento Cannizzaro di 100 mila euro.



“Il Festival non è patrimonio di una città o di una parte politica, ma di tutta la Calabria e del Paese. L’iniziativa di Cannizzaro rappresenta un esempio di buona politica”, le parole di Zito, che pesano doppiamente considerato che si tratta di un amministratore del Pd.

Arriva adesso la notizia di un ulteriore emendamento, questa volta in favore dei comuni della Vallata del Gallico. Saranno 4 i milioni di euro complessivi destinati ai comuni del comprensorio tramite un altro emendamento Cannizzaro alla manovra finanziaria 2025.

Fondi che serviranno alle Amministrazioni comunali di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, recentemente interessate dall’inaugurazione della strada di collegamento veloce mare-monti, la Gallico-Gambarie, per realizzare infrastrutture complementari (come accessi stradali), valorizzare gli attrattori turistici di zona, mettere in atto interventi di rigenerazione urbana, attuare servizi sui rispettivi territori.

Si chiude un 2024 sicuramente da ricordare per il coordinatore regionale di Forza Italia e per lo stesso partito fondato da Silvio Berlusconi. Un anno (per citare i principali obiettivi raggiunti) iniziato con la rivoluzione del Tito Minniti, rinato letteralmente dalle ceneri, proseguito con il boom alle elezioni europee di Giusi Princi e terminato adesso con gli ultimi emendamenti Cannizzaro e il Capodanno Rai che chiuderà anche simbolicamente il 2024.

“L’evento Rai è un qualcosa di unico e straordinario non solo per Reggio ma per tutta la Calabria. Ringrazio la Rai e il presidente Occhiuto per aver deciso di indirizzare il Capodanno 2025 a Reggio Calabria. La città è già in fermento per questo evento che sarà seguito a livello nazionale e internazionale.

E’ un altro grande risultato ottenuto da Occhiuto e la sua squadra regionale, il Capodanno Rai rientra in un format strategico di valorizzazione dell’intera regione. La Calabria si proietta a guadagnare un futuro completamente diverso”, assicura il deputato reggino.

Se il 2024 è stato da incorniciare, cosa si può anticipare del nuovo anno?

“Innanzitutto, ci tengo a fare i più sentiti auguri a tutti i reggini, intendendo i cittadini di Reggio e dell’intero territorio metropolitano, e ad ogni singolo calabrese. Che sia un sereno Natale un felice 2025.

Senza falsa modestia, possiamo prenderci il merito come Forza Italia di aver unito la Calabria in questi anni, abbattendo stupidi campanilismi che non servono a nulla e soprattutto ostacolano il rilancio del nostro territorio.

Reggio e la Calabria oggi contano senza dubbio di più rispetto al passato, sia a Roma che a Bruxelles. Per quanto riguarda il 2025 -afferma Cannizzaro- non posso anticipare nulla in particolare. Come avete visto anche in questi giorni, ci piace sorprendere (ride, ndr). La promessa è quella di regalare altrettante sorprese anche nel nuovo anno, portando risultati concreti per la crescita e il rilancio di Reggio Calabria, sempre guidati da due elementi chiave.

Da un lato, la passione e la determinazione che devono costituire il faro del nostro agire, e che ci consentono di produrre diversi e costanti risultati positivi in favore della Calabria. Dall’altro -conclude il deputato reggino- questi risultati devono essere figli di una visione chiara di sviluppo, all’interno di un progetto complessivo.

In sintesi, il 2024 è stato sicuramente un anno speciale e da ricordare per la nostra squadra di Forza Italia. Nel 2025 vogliamo continuare a cambiare la storia di Reggio Calabria”, chiude Cannizzaro anticipando quindi una serie di nuovi traguardi da raggiungere. E che magari non sia finita qui con gli emendamenti…