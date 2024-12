Princi sull’emendamento Cannizzaro: “Svolta epocale per l’Università Mediterranea”

“Complimenti all’on. Francesco Cannizzaro, ancora una volta promotore di un importante emendamento che segna una svolta significativa per Reggio e per tutta la Calabria. L’approvazione del suo emendamento, grazie al quale sono stati destinati 4 milioni di euro all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, infatti, è l’ennesimo straordinario risultato raggiunto e interviene su cultura e formazione, linfe fondamentali per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio”. Lo afferma in una nota l’eurodeputata Giusi Princi.

“Il Campus del Mediterraneo, che verrà realizzato nel cuore della città grazie a queste risorse – prosegue –, sarà certamente un significativo catalizzatore di flussi studenteschi perché non solo offrirà rilevanti opportunità per i nostri giovani ma permetterà anche di attirare studenti provenienti da altre aree dell’Europa e del mondo. Il nuovo campus sarà un eccellente volano per porre in essere partenariati con i paesi dell’Oriente”.

Un emendamento per la formazione e la crescita culturale in Calabria

"Come Presidente della Delegazione europea per i rapporti con l'Asia Centrale, infatti, mi sto già attivando con le Ambasciate dei cinque paesi della regione per instaurare collaborazioni tra le università asiatiche e quelle calabresi, in particolare l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Sono già al lavoro, quindi, per tessere relazioni culturali, economiche e commerciali tra i paesi dell'Asia Centrale e la Calabria. L'Asia Centrale, a differenza dell'Europa e della Calabria, è una regione ad alta crescita demografica e con una popolazione molto giovane: promuovere uno scambio accademico con i suoi studenti più meritevoli rappresenta senz'altro un'opportunità di arricchimento perché il nostro territorio sia al centro del Mediterraneo e non solo dal punto di vista geografico".

Collaborazioni internazionali e strategia macroregionale