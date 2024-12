Campus del Mediterraneo, Zimbalatti: ‘Reggio sempre più città universitaria’

Viva soddisfazione del Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Prof. Giuseppe Zimbalatti, per l’approvazione in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati dell’emendamento che destinerà 4 milioni di euro per la realizzazione del Campus Universitario. Nell’esprimere il proprio ringraziamento all’on. Francesco Cannizzaro per il fattivo impegno nell’affiancare e sostenere il processo di crescita dell’Ateneo reggino e del territorio in generale, il Rettore Zimbalatti auspica che la nascente struttura possa aumentare ulteriormente il livello di servizi offerti, nell’ottica di una Reggio Calabria “città universitaria”, sempre più attrattiva per tutta l’area del Mediterraneo.

