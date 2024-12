Nuovo emendamento Cannizzaro, 500 mila euro per l’acquisto di 10 pulmini dedicati ai disabili

“Un altro emendamento incassato, un altro obiettivo raggiunto per la comunità che rappresento. Stavolta ho voluto pensare alla fascia più debole, a me molto cara: i disabili. Questa specifica categoria, a Reggio Calabria e provincia, da oltre un decennio rivendica un diritto, rimasto per troppo tempo inascoltato, quello alla mobilità tramite servizio pubblico. Un servizio a cui finora hanno sopperito, con le loro piccole ma fondamentali forze, le associazioni del territorio e le famiglie. Attraverso questo ulteriore provvedimento interveniamo noi. Ecco perché un emendamento alla Legge di bilancio 2025 a firma Cannizzaro va a destinare 500 mila euro alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, fondi immediatamente utilizzabili nel 2025, vincolati all’acquisto di 10 pulmini adatti al trasporto di persone disabili. Si specifica che di questi 10 mezzi di trasporto, 3 saranno in utilizzo all’area urbana della città di Reggio Calabria, mentre gli altri 7 saranno suddivisi uno per ogni ambito territoriale sociale della Provincia, così da poter coprire tutto il territorio a seconda delle esigenze delle varie realtà.”

A comunicarlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale del partito, impegnato in questi giorni con i lavori in Parlamento per l’approvazione della manovra finanziaria dello Stato.

Un sostegno concreto per la disabilità