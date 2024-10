40 anni di System House, Versace e Brunetti: ‘Tra le piu fervide realtà del Sud Italia’

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, ed il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, stamane hanno preso parte alla cerimonia dei 40 anni celebrati da System House, l’azienda che negli scorsi anni ha anche ricevuto il “San Giorgio d’oro”, massima onoreficienza cittadina, per il suo impegno sul territorio.

«È un momento molto importante non solo per l’azienda, ma per l’intera città che in “System House” riconosce una delle realtà occupazionali e produttive più fervide del Mezzogiorno d’Italia».