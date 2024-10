Bianchi: sognavo la festa al Granillo, ma ho un’altra idea, sempre che…

E’ tra i centrocampisti che per rendimento si è messo in evidenza non solo nel girone C, ma ritenuto tra i più forti in assoluto della Lega Pro. Nicolò Bianchi è uno di quei pezzi pregiati per i quali lo stesso Toscano fa parecchia fatica a privarsene ed insieme ai compagni ha dovuto interrompere un percorso fino a quel momento straordinario. Ospite di Passione Amaranto ha dichiarato: “Dal 10 di marzo ci alleniamo a casa con le varie restrizioni che sono state imposte. Il prof ci ha dato diversi programmi perchè con il passare del tempo sono cambiate tante cose. Dovevano essere due settimane, siamo arrivati a due mesi, aspettiamo in attesa di sviluppi.

Anche l’aspetto mentale è di grandissima rilevanza. La parte fisica la puoi allenare seppur non è la stessa cosa rispetto al campo, il lato psicologico è più complicato. Il mister ci ha mandato anche dei video per tenere la testa allenata, come se da un momento all’altro si dovesse cominciare.

La Reggina ha sempre mantenuto la stessa posizione, qualunque sarà la decisione ne prenderà atto. Ovviamente tutti vogliamo riprendere a giocare, ma basta guardarsi intorno per capire che questo non è possibile, soprattutto in B ed in C. Fermo restando che rimaniamo a disposizione degli organi competenti sul da farsi.

La forza di questa squadra, e lo abbiamo detto più volte, è che dal primo giorno di ritiro fino alla trasferta contro il Picerno, nessuno ha mai mollato di un centimetro. Gruppo, voglia di battersi, unità di intenti e compattezza e qui ci sono i meriti dell’allenatore, poi chiaramente anche le qualità tecniche dei calciatori.

Guardavo le immagini dello spareggio contro la Virescit ed immaginavo la stessa festa al Granillo in occasione dell’ultima gara contro la Sicula Leonzio che purtroppo non c’è stata. Speriamo di andare in B e speriamo di poter in qualche modo festeggiare. Per esempio un flash mob con tutti i tifosi della Reggina sui balconi ad intonare i cori e noi magari su un pullman scoperto, rispettando il distanziamento sociale ovviamente. (ci vorrebbe un pullman lunghissimo, ride…)

Voglio restare alla Reggina. Non è una priorità, ma l’unica strada che vorrei percorrere, poi ovvio che non decido solo io ma lo staff tecnico e la dirigenza. se dipendesse da me assolutamente si, anche perchè ho un contratto che mi lega alla Reggina anche per la prossima stagione”.