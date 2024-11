A Cittanova la Festa dello Stocco con J Ax e Dear Jack

La 15ª edizione della Festa Nazionale dello Stocco sarà ancora una volta il teatro a cielo aperto di uno dei più grandi eventi dell’estate calabrese”.

L’11 agosto, nel contesto della Sagra dello Stocco, atterra in via Campanella il rapper J-Ax. Per la seconda serata, dedicata al baccalà e ai suoi sapori, il concerto dei Dear Jack.

“Occasioni imperdibili per migliaia di appassionati che, tra poco più di un mese, si daranno appuntamento a Cittanova, in via Campanella, per vivere un’esperienza unica e totalmente gratuita. Protagonista assoluto, ovviamente, lo stoccafisso in tutte le sue declinazioni culinarie. Sapori e musica d’autore, quindi. Un connubio che prosegue con forza sulle note di due delle più significative esperienze artistiche italiane. E, c’è da scommettere, sarà ancora una volta un successo straordinario. Anche per il 2015, l’evento organizzato e promosso dalla Pro Loco di Cittanova con la sponsorizzazione dell’azienda leader del settore ittico “Stocco&Stocco“, ha deciso di puntare su una musica accattivante, coinvolgente, in linea con le più moderne tendenze. La performance dirompente di Emis Killa, lo scorso anno, ha premiato la scelta di coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo, giovane e attento alle novità”.

L’11 agosto, nel contesto della Sagra dello Stocco, atterra in via Campanella il celebre e dissacrante rapper J – Ax. Direttamente dal talent show di Rai 2 “The Voice“, la carica positiva dell’artista è pronta a travolgere e sorprendere. Alessandro Aleotti, questo lo pseudonimo del musicista milanese, è stato anima e voce degli Articolo 31. Con Neffa, di recente, ha dato vita al progetto “Due di Picche“. Nel tempo la sia produzione musicale ha dialogato sempre più ad alta voce con il genere rock ma, comunque, rimanendo legata alle idee vincenti delle origini. All’inizio di quest’anno l’uscita del quinto album in studio dal titolo “Il bello d’esser brutti“: titolo da cui ha preso il nome l’omonimo tour. Da lì in poi un crescendo di consensi per l’ennesima fatica discografica del cantautore milanese, accompagnato, nelle diverse tracce dell’album, dai contributi di numerosi artisti italiani.

Per la seconda serata, dedicata al baccalà e ai suoi sapori, il concerto dei Dear Jack. Dopo le tappe di Roma e Rimini, gli autori de “Il mondo esplode tranne noi” approdano sul palco di Cittanova. Per il doppio appuntamento in programma per il 2015, organizzato dalla “Pro Loco” di Cittanova“, con la sponsorizzazione dell’azienda “Stocco&Stocco“, e con il patrocinio della Regione Calabria, dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria e dell’Amministrazione comunale di Cittanova, è previsto l’arrivo nel centro cittanovese di visitatori da ogni parte d’Italia con significative presenze anche dall’estero. Gli eventi musicali inseriti nel programma della 15ª Festa nazionale dello Stocco sono a cura della EsseEmmeMusica di Maurizio Senese.

“L’energia e la bravura di J – Ax e dei Dear Jack – spiega il Presidente della Pro Loco Pino Gentile – sono garanzia di qualità e puro divertimento. Il connubio tra grandi nomi della musica italiana, promozione dell’enogastronomia di eccellenza e valorizzazione delle tradizioni locali, anche per il 2015, sarà il tema portante del più grande evento dell’estate cittanovese