A Crotone arriva in porto la nave Thomson Celebration

Domani lunedì 30 Maggio il sottosegretario al MiBACT con delega al turismo, Dorina Bianchi, sarà presente all’arrivo al Porto di Crotone della Nave Thomson Celebration che per la prima volta giungerà Crotone. L’arrivo è previsto per le ore 11,00 al porto. La Thomson Celebration nella stagione crocerista 2016 si fermerà a Crotone 6 volte, da maggio ad ottobre. Attualmente a bordo ci sono 1240 croceristi di 4 nazionalità, in prevalenza inglesi, mentre l’equipaggio è composto da 525 marittimi di 35 nazionalità. Per Crotone sarà un’importante opportunità di visibilità e di rilancio turistico, considerato il numero di visitatori stranieri che si tratterranno in città e nel suo hinterland per godere delle sue spiagge e delle sue bellezze artistiche. La stagione turistica inizia, insomma, sotto i migliori auspici. La Nave, partita da Doubrovnik (Croazia), discendendo l’Adriatico ha raggiunto l’isola di Malta e, risalendo dalla Sicilia e dalla Calabria, in un percorso di 8 giorni, ritornerà in Croazia. Gli ospiti a bordo della nave, una volta giunti nella città pitagorica, oltre a godere del mare cristallino che bagna la città, avranno la possibilità di scegliere tra 5 diversi itinerari turistici, enograstomici e culturali per conoscere da vicino le bellezze artistiche e non solo offerte dal territorio: – Cantina Calabrese, un viaggio alla riscoperta dei sapori calabresi, dei vini e dell’olio. Sono previste visite alle rinomate cantine del territorio in un percorso degustativo che prevede anche escursioni a piedi nelle vigne e negli uliveti. – Crotone e Capo Colonna, visita al parco archeologico di Capo Colonna ed al suo Museo, poi una passeggiata nella città storia per ammirare il Castello e le sue Chiese. – Magna Grecia, percorso culturale nei musei di Crotone fino a Le Castella, per ammirare l’antica Magna Grecia in tutto il suo splendore. – Santa Severina – visita guidata in uno dei borghi più belli d’italia. Passeggiata tra i vicoli per ammirare le chieste ed il Castello che domina sulla Valle del Neto – Crotone Bike Tour – passeggiata in bici nella città di Crotone, dal bellissimo lungomare alla suggestiva città storica.