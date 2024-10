A Gallico la prima edizione del festival di karaoke competitivo

Lo spettacolo e’ stato ideato e creato per dare la possibilita’ a tutti i cantanti amatoriali di partecipare ad un vero e proprio festival

Il 18 agosto 2019 a partire dalle ore 21,00 , si svolgera’ presso l’incantevole e suggestivo residence “ BAIA DELLO STRETTO” ,sito sul lungomare di gallico(RC) , la prima edizione del festival di karaoke competitivo.

Lo spettacolo e’ stato ideato e creato per dare la possibilita’ a tutti i cantanti amatoriali di partecipare ad un vero e proprio festival, provando l’ebbrezza della competizione , e poter ambire ad un premio importante in denaro.

Ma dietro questa apparente finalita’, ve ne sono altre forse di maggiore rilevanza, che sono quelle di incoraggiare tutti coloro che coltivano questa nobile passione per il canto, e premiare queste persone che con la loro presenza nei locali dove si pratica questa divertente forma di intrattenimento “karaoke”, movimentano l’economia locale e danno colore e vita alla nostra citta’.

A rendere piu’ interessante la gara, sara’ una giuria composta da 5 elementi esperti del settore musica e canto , compresa una rappresentante del popolo, che con il loro voto decreteranno la vittoria dell’unico e assoluto finalista.

Non mancheranno gli ospiti d’onore che con le loro performance, allieteranno il pubblico presente. A causa della prevista massiccia affluenza di pubblico, sono gia’ disponibili i biglietti in prevendita,che comunque potranno essere acquistati la sera stessa all’ingresso , grazie alla presenza di due hostess.

L’organizzazione e’ curata dalla” NINO’S ENTERTAINMENT MANAGEMENT” in collaborazione con Caterina Rescigno , che sara’ la conduttrice del festival , spalleggiata da Nino Pizzimenti.I due , storicamente in coppia sul palco nella presentazione di importanti eventi, per la loro affinita’ si sono guadagnati il titolo di “CRAZY TWINS”.

Info : 347 – 0664818 uff: 0965 650306 via nazionale , 148 gallico (rc)