A Lamezia Terme la proiezione del film “La Nostra Terra”

Prosegue l’impegno sul territorio dell’Associazione RISVEGLIO IDEALE, nel segno della didattica e del coinvolgimento delle nuove generazioni in progetti educativi legati al cinema.

In collaborazione con l’Associazione MUSE di S. Eufemia Lamezia, si terrà il Cineforum “Il NOI deve iniziare da NOI, così gli (ALTRI) rimarranno soli”, con la proiezione del film “LA NOSTRA TERRA”.

L’evento che si terrà domenica 20 settembre ore 20.30 presso il Parco Peppino Impastato, in via Roberto il Guiscardo di Lamezia Terme, vedrà la partecipazione tra i relatori dell’Onorevole Angela Napoli (Consulente Commissione Parlamentare Antimafia e Fondatore e Presidente dell’Associazione Risveglio Ideale), di Don Giacomo Panizza sacerdote coraggio (Fondatore Associazione Progetto Sud) e della Dott.sa Adriana Musella (Presidente Movimento Nazionale Antimafia Riferimenti).

Dopo una breve introduzione a cura di Angela e Desirè Stranges (componenti di Risveglio Ideale Lamezia Terme), modererà questo appuntamento con i temi della Legalità, l’Avv. Giovanna Fronte (Cofondatore Associazione Risveglio Ideale).

La Nostra Terra è un film del 2014 diretto da Giulio Manfredonia che narra una storia ispirata alla nascita delle cooperative agricole su terreni confiscati alle mafie. Dal nord a dare una mano è mandato Filippo, stratega dell’associazionismo antimafia, uomo da scrivania, esperto di leggi e regolamenti, ma inesperto quando si tratta di sporcarsi le mani con la realtà. Filippo troverà un sud con tutte le sue contraddizioni, affascinazioni, collusioni, non detti, speranze, creatività, un coacervo di luoghi comuni da tenere a bada per far funzionare la cooperativa. Impreparato ad affrontare la sfida sul campo farà di tutto per far trionfare l’antimafia.