A Palazzo Campanella conferenza di presentazione del Premio Euterpe

Sarà la sala “Levato” del Consiglio regionale la location della Conferenza di presentazione del Premio Euterpe 2019; evento che si terrà sabato 9 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Il Premio, giunto alla quinta edizione, è conferito a “singoli o ensemble che si sono distinti in ambito artistico e musicale” e si terrà in occasione del decimo anniversario della fondazione dell’Associazione Culturale.

È indetta dunque presso la sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella, per venerdì 8 marzo alle ore 10.00, la conferenza stampa per presentare il Premio Euterpe 2019, alla quale parteciperanno il direttore artistico M° Giuseppe Maira, il regista M° Claudio Bagnato, il Segretario Questore del Consiglio regionale Giuseppe Neri, il Consigliere Comunale Enzo Marra, e ovviamente il premiato M° Marco Somadossi docente della cattedra di Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati del Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, direttore artistico del Concorso Internazionale “Flicorno d’oro” di Riva del Garda (TN), del Concorso Internazionale di Composizione di Allumiere (RM) e dal 2005 della Banda Giovanile ANBIMA Friuli Venezia Giulia.

Parteciperanno inoltre gli ospiti M° Federico Agnello (compositore) e M° Salvatore Farina (basso tuba della Banda dell’Esercito) e il M° Angelo Sormani a rappresentare la giuria del “II°Concorso Nazionale di Trascrizione ed Elaborazione per Banda” indetto dall’ Associazione Culturale Euterpe.

Evento cofinanziato dalla Regione Calabria.

Nel corso della conferenza sarà presentato il programma della serata.