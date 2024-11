A Palazzo San Giorgio la presentazione del libro “Una Vita esagerata” di Fausta Ivaldi

di Eva Curatola – “Sono una piemontese pentita, non ci posso fare niente, lì sono nata anche se ci ho abitato solamente fino ai 19 anni e ritornata ai 65 per riscappare nuovamente verso Reggio Calabria.”

Nata ad Alessandria, Reggina d’adozione. Volontaria del Centro Comunitario Agape, da sempre interessata in particolar modo alle tematiche riguardanti le donne. Ed è proprio di donne che parla il libro di Fausta Ivaldi, di una in particolare e di come sia possibile essere un’agiata e bella dirigente e una missionaria in Africa.

Un’autobiografia che se fosse un film, sarebbe un film di movimento, di azione. Senza pause, con tanti colpi di scena e con sceneggiature sempre diverse. Un lungo viaggio fatto d’incontri con posti e umanità, le più variegate. Dai salotti buoni degli uffici del Mercato Comune di Bruxelles, la Rai e le frequentazioni con i più importanti personaggi della politica e dello spettacolo; per poi passare ai luoghi di sofferenza e abbandono dell’Africa e dell’America Latina, ma anche dell’Italia. Luoghi in cui ha conosciuto le sofferenze dei più oppressi e diseredati curando corpi e anime ferite, asciugando le lacrime di chi subiva ingiustizie, ma anche provando su se stessa l’amaro calice della violenza fisica e psicologica.

Si terrà oggi, giovedi 9 giugno, alle ore 17:30, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la presentazione del libro di Fausta Ivaldi: “Una vita esagerata” (Città del Sole Edizioni). Un libro in cui a far da padroni sono la verità, il coraggio, la bellezza e la fede.

Prenderanno parte all’iniziativa il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assesore alla cultura Patrizia Nardi; interverranno lo scrittore Nanni Barbaro, Mario Nasone del centro comunitario Agape nonchè autore della prefazione del libro, l’imprenditore Pippo Callipo e infine la stessa autrice Fausta Ivaldi. A moderare l’evento sarà Franco Arcidiaco con letture a cura di Tiziana Calabrò.