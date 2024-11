A Palazzo San Giorgio la presentazione del nuovo cartellone del Cilea firmato Officina dell’arte

ll teatro “Francesco Cilea” si prepara ad ospitare il nuovo cartellone artistico firmato Officina dell’Arte.

La compagnia teatrale diretta dal maestro Peppe Piromalli, dopo lo straordinario successo registrato prima al teatro Siracusa con la kermesse invernale e poi quella estiva in giro per la Regione, si rimette in gioco stilando un programma di eventi che, dal prossimo 21 Novembre e sino al 28 Maggio, vedrà in riva allo Stretto famosi nomi del mondo dello spettacolo e della tv. Tutti i dettagli sulla nuova programmazione saranno forniti giovedì 8 Ottobre alle ore 10 a Palazzo San Giorgio nel salone dei Lampadari dall’attore Peppe Piromalli, dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dall’assessore comunale Giovanni Muraca e dal consigliere provinciale Francesco Cannizzaro.

In tutto, otto gli spettacoli che vedranno di nuovo brillare il teatro “Cilea” e coinvolgeranno big, comici, attori, imitatori, showman del Paese.

Una stagione frizzante che si aprirà con una brillante pièce della compagnia Officina dell’Arte alla quale sarà anche affidata la chiusura dell’intera programmazione artistica firmata dal “guru” Piromalli e da un’abile squadra di grandi attori.

“Non abbiamo mai smesso di sognare e con tutti gli attori, i tecnici e gli addetti alla comunicazione dell’Officina abbiamo lavorato per rimettere in moto una delle macchine più belle e importanti della città, il Cilea – afferma l’attore Piromalli – L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni e noi proveremo con questo cartellone a scuotere un popolo che vuole, desidera, ricerca l’arte in tutte le sue forme. Sono convinto, che i reggini e non solo, useranno le nostre opere per guardare meglio la propria anima e ci aiuteranno a dipingere un ideale quadro che mostrerà finalmente, un teatro che torna a vivere”.