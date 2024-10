A Reggio 4 nuovi asili nido: risorse per 4,5 milioni di euro da fondi Pnrr

Buona notizia per l'amministrazione comunale e i reggini ma il sindaco Falcomatà lancia l'allarme: "Come gestisco gli asili se il Governo mi toglie le risorse?"

A Reggio Calabria sorgeranno 4 nuovi asili nido. Come affermato dal sindaco Falcomatà nel corso del consiglio comunale, l’amministrazione ha firmato la partecipazione al bando Pnrr. Di circa 4,5 milioni di euro le risorse destinate ai 4 asili che sorgeranno su tutto il territorio: 2 al centro città, 1 nella zona sud e 1 nella zona nord.

Il primo cittadino, nel corso del suo intervento, ha però anche evidenziato i rischi derivanti dalla gestione degli asili stessi, in caso di taglio delle risorse statali. ‘La domanda è, come li gestisco questi asili? C’è il rischio di fare cattedrali nel deserto oggi e domani di non avere nemmeno i bambini, se i giovani continueranno ad andare via. La città rischia di perdere opportunità importanti in questo modo. Così come fatto in passato per altre vicende, bisogna trovare unità senza distinzioni o colori politici’, le parole di Falcomatà.

Il sindaco ha fatto riferimento, nello specifico, alla programmazione già in atto per i fondi coesione.

“Se la bozza di decreto vedrà la luce per come è stata formulata rischiamo danni incalcolabili. L’articolo 32 in particolare lo definisco inquietante, dice che il Governo “provvede alle iniziative relative alla programmazione delle risorse”. Con un tratto di penna è stata cancellata tutta la competenza e la programmazione che le Città Metropolitane e i comuni hanno già messo in atto. Questo è molto preoccupante, si parla di autonomia differenziata ma qui si mina l’autonomia degli enti locali. Con questi fondi di coesione stiamo facendo tutto, basti pensare al Tempietto se il Governo un domani dovesse dire ‘vi togliamo un milione’, non si potrebbero completare alcuni lavori”.

La notizia dei 4 nuovi asili nido a Reggio Calabria annunciata oggi da Falcomatà era stata anticipata dall’assessore Anna Briante nel corso dell’ultima puntata di Live Break.