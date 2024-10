A Reggio Calabria esempio di buona cittadinanza: volontari puliscono rotonda

Nella giornata di oggi, 8 Marzo 2019, alcuni cittadini residenti in zona, in maniera del tutto volontaria, e previa autorizzazione del comune di Reggio Calabria, hanno pulito la rotonda che si trova ad intersezione tra la Via Valentino e il quartiere Sant’Elia di Ravagnese.

La zona, situata a pochi metri dell’aeroporto dello Stretto, già oggetto di lavori importanti come l’illuminazione stradale e il rifacimento della palestra, fa parte di un quartiere molto popolato, che comprende oltre allo scalo aeroportuale, anche il centro civico e numerose scuole e asili.

I volontari confidano nel buon senso degli altri cittadini, affinché si possa mantenere pulito e ordinato l’ambiente circostante, a dimostrazione che non sempre serve dare colpe alla mala politica, e che basterebbe poco per dare lustro alla nostra città.