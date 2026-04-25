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Serie D: dove vedere Sambiase-Nissa e Athletic Palermo-Savoia

La Reggina giocherà in trasferta contro il Milazzo

25 Aprile 2026 - 01:17 | Redazione

Tifosi Savoia

Ultimi 180 minuti nel campionato di serie D. Nel girone I ancora diversi verdetti da emettere e lotta davvero entusiasmante in vetta dove Savoia e Nissa si dividono il primo posto con uno spareggio sempre più probabile, mentre a tre punti insegue la Reggina che spera in un doppio passo falso per tentare l’aggancio. Gli amaranto giocheranno in trasferta contro il Milazzo, fuori anche Nissa (a Sambiase) e Savoia (a Palermo).

Sambiase-Nissa si ha la possibilità di vederla su sambiasewebtv.it in streaming al costo di euro 10,00.

Athletic Palermo-Savoia: la società campana farà la diretta streaming sui propri canali social.

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RegginaReggio Calabria Calcio

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