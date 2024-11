A Reggio Calabria i protagonisti di “Viaggio Italia” Ragona e Paiardi

Domani, lunedì 27 giugno, alle ore 20 (al termine di Italia – Spagna) presso la terrazza dell’hotel Lungomare di Reggio Calabria, appuntamento all’insegna dello sport e della solidarietà con Danilo Ragona e Luca Paiardi, i protagonisti di “Viaggio Italia”. All’incontro, organizzato dalla Reggio Calabria BIC (Basket in Carrozzina) prenderanno parte anche il presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto e il presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino.

VIAGGIO ITALIA è il primo format che racchiude disabilità, sport, viaggio, innovazione e tecnologia. Si tratta di un viaggio vero in cui Danilo Ragona, designer torinese e ideatore di VIAGGIO ITALIA, e Luca Paiardi, architetto e musicista, entrambi in carrozzina, attraversano l’Italia documentando giorno per giorno, accompagnati da una troupe, questa loro avventura.