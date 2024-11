A Reggio Calabria la presentazione ufficiale della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer

Dopo Taormina, il prossimo lunedì 22 giugno, si svolgerà a Reggio Calabria, con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, della Provincia e del Comune di Reggio Calabria, la presentazione ufficiale della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD) presso il Palazzo della Provincia.

Alle ore 17:00, nel salone Monsignor Ferro, avrà luogo il Red Carpet che vedrà la presenza di illustrissime personalità del mondo dell’arte, della cultura, della moda, del cinema, della musica, di giovani fashion designer e di stilisti, eccellenze del Made in Italy, che sfileranno accompagnati ciascuno da una modella che indosserà una delle loro creazioni. Madrina del Red Carpet la Principessa Sirena Monica Imelda Lambertini.

Special Guests Filippo Stabile, danzatore internazionale e autore delle coreografie di registi come Cristiana Mazzavilani Muti e Giuseppe Fumo, giovanissimo attore di Anime Nere, film vincitore di 9 David di Donatello.

Direttamente dal Red Carpet i commenti e le interviste a cura di Davide Nucera mentre a fare da cornice il quartetto d’archi dell’Orchestra Giovanile del Teatro Francesco Cilea.

Alle ore 17:30, nella sala Biblioteca, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer. Dopo i saluti di benvenuto del Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, sono previsti gli interventi di Eduardo Lamberti Castronuovo, assessore provinciale alla cultura ed alla legalità, di Francesco Cannizzaro, consigliere provinciale con delega al turismo ed allo spettacolo e consigliere regionale, di Saverio Anghelone, Vice Sindaco del comune di Reggio Calabria, di Domenico Battaglia, consigliere regionale della Calabria, Giuseppe Fata, presidente della CNGFD, Giovanna Ioppolo vice presidente CNGFD, Alessandra Giulivo, direttore generale della CNGFD, la Principessa Costanza Afan De Rivera Costaguti Florio, presidente del comitato nazionale Italia Art & Fashion ed il vice presidente il Nobile Andrea dei Marchesi Apicella. Durante la conferenza verrà, altresì, presentato l’organigramma nazionale della CNGFD.

La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, istituita dal comitato nazionale “Italia Art & Fashion” composto da illustri personaggi del mondo della moda e dell’arte, coordina e promuove lo sviluppo dell’arte in senso lato e della moda in tutte le sue sfaccettature in Italia e nel mondo. Priorità assoluta della CNGFD è quella di valorizzare e sostenere i talenti emergenti della classe creativa dando vita ad eventi che tengano conto della nuova generazione, offrendo possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità, poiché il proprio motto è: New Generation”. E’ importante investire nella valorizzazione dei giovani talenti e legare artigianato e cultura, tradizione e innovazione.

La moda è un volano produttivo incredibile e può rappresentare una risorsa per la disoccupazione giovanile. Ma la CNGFD nasce, anche, per sostenere le piccole e medie imprese (PMI), quindi rappresenta un punto di riferimento importante per la promozione delle proprie produzioni attraverso i servizi a loro offerti e che riguardano oltre la promozione del brand, attività di consulenza, progettazione, comunicazione su sito e-commerce e social, l’inserimento nel circuito promozionale della Camera e la visibilità sul mercato globale attraverso una comunicazione integrata sul web. Infine, la CNGFD, essendo stata istituita dal comitato nazionale Italia Art & Fashion, abbraccia tutta l’arte, dal cinema, al teatro, alla moda, alla musica ed alla danza, con un occhio di riguardo per il sociale.