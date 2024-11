A Reggio Calabria la “Settimana del nostro Vino”

E’ giunta alla quinta edizione la “Settimana del nostro Vino”, l’evento promosso a Reggio Calabria dal Centro Studi “Colocrisi”. Una tradizione che si rinnova ogni anno e che rappresenta un appuntamento imprescindibile per l’intera periferia collinare di Sambatello da sempre vocata alla produzione dell’inebriante bevanda.

L’edizione 2015, in programma dal 9 al 15 novembre e incentrata sul tema dell’agricoltura sociale, è organizzata in collaborazione con la Coldiretti, con la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Sambatello e con il Coordinamento delle Associazioni d’Arma di Reggio Calabria. In più, per la prima volta, oltre ai Patrocini di Comune, Provincia e Regione, l’evento è inglobato nel Progetto “Telecentro”, il “Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservizio” promosso dal “Colocrisi” nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.

Numerose le iniziative previste nel corso della settimana. Si comincia il 9 novembre alle ore 10 con l’inaugurazione della “Mostra documentaria” allestita presso il Salone Municipale di Sambatello con frammenti di storia e tradizioni sul vino. E ancora, degno di nota, il convegno in programma alle ore 16 di mercoledì 11 novembre, giorno della festa di San Martino, sul tema “Agriturismo e turismo rurale come fattore di sviluppo del territorio della zona nord di Reggio”. La “Settimana del Vino” si concluderà il 15 novembre alle ore 10 con la celebrazione della Santa Messa in occasione della “Giornata del ringraziamento” e con la deposizione di una corona dinanzi al monumento ai caduti di Sambatello in piazza Municipio. Nel corso dell’evento, non mancheranno le consuete degustazioni enogastronomiche ed i laboratori didattici che coinvolgeranno gli istituti scolastici di Reggio Calabria.