A Reggio il Carnevale è targato ‘Disney’! Mercoledì 11 apre il Carnival Village!

Mercoledì 11 febbraio nel tratto del Corso Garibaldi antistante il Teatro Cilea si aprirà il Carnevale 2015 targato Disney. In città stanno per sbarcare Topolino e Minnie, Paperino, Biancaneve, Cenerentola e tantissimi altri ancora. Il Carnival Village sarà il fulcro delle festività carnevalesche della città e sarà caratterizzato dalla presenza di tutti i personaggi più amati che attraverso la musica svilupperanno spettacoli a tema e acrobazie che lasceranno tutti senza fiato. Tutti saranno chiamati a partecipare allo show, grandi e piccini che verranno coinvolti in balli, tantissime risate e divertimento. Quest’anno, il Carnevale, approderà anche al Teatro “F. Cilea” dove sarà possibile assistere agli spettacoli teatrali a tema che faranno rivivere in tutti noi le favole e i classici della Disney.

All’interno del Carnival Village gli espositori faranno gustare i vari prodotti tipici di questa particolare festa, ci saranno gadget, cotillons e tutto il merchandising originale targato Walt Disney.

Il Disney Village aprirà le sue porte a tutta la cittadinanza mercoledì 11 febbraio e alle ore 18, alla presenza delle istituzioni, verrà ufficialmente inaugurato, dando inizio alla festa del Carnevale reggino. “Saranno sette giorni all’insegna di balli, musiche, spettacoli e divertimento assicurato” garantiscono gli organizzatori.

Contestualmente al Carnival Village ci saranno le rappresentazioni teatrali che avranno luogo mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio alle 9.30 e alle 11.30; un’ulteriore replica verrà garantita giovedì 12 alle 17.30.

Ma le sorprese non sono finite. Giovedì 12 febbraio, per la gioia dei più grandi, si terrà alle ore 21.15, sempre al teatro “F. Cilea” lo spettacolo “FIORI DI CABARET”, rassegna di cabaret con Chicco Paglionico da Zelig, Gianpiero Perone da Colorado e i nostrani Pasquale Caprì e i “Non ti Regoli”.

L’evento globale è patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Provincia e dal Comune di Reggio Calabria assieme all’Ufficio Scolastico Regionale. Organizzatori dell’evento Terago Service, MG Company, LabOra con la collaborazione di Canta e Cammina e Calabria dietro le Quinte, il tutto in favore di UNICEF powered by ConfCommercio Imprese per l’Italia per il progetto “100% vacciniamoli tutti”. La supervisione dell’evento è a cura di Gianluca Putortì.

Buon Carnevale a tutti!