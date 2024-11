A Reggio il sesto Raduno Nazionale Fiat 500 Bronzi di Riace

di Giada Serranò – Si è tenuta, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la conferenza stampa che annuncia il 6° Raduno Nazionale Fiat 500 “Bronzi di Riace”, che sarà domenica 23 Agosto 2015 sul Lungomare Falcomatà.

L’evento, inserito nel programma “Estate Reggina”, è stato organizzato da Fiat 500 Club Italia, Coordinamento di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e Automobile Club di Reggio Calabria.

Il raduno, organizzato a livello nazionale, vedrà la partecipazione non solo dei cittadini di Reggio e provoncia, ma anche di appassionati provenienti da tutto il territorio italiano.

Lo scopo, è quello di riunire, nella cornice dello stretto, tutti gli appassionati della fiat 500 d’epoca, auto simbolo della cultura automobilistica del bel paese, celebrando così, un pezzo di storia italiana.

Ad illustrare le varie attività proposte per la giornata di domenica, il vicesindaco di Reggio Calabria Saverio Anghelone, il consigliere comunale Filippo Burrone e Enzo Polimeni, Fiduciario Fiat 500 Club Italia.

La giornata, intitolata ai Bronzi di Riace, per il loro prestigio e la rappresentatività della città di Reggio, avrà inizio alle 9:00 e le attività previste dureranno fino alle 23:00. Alle 11:00 le vetture incolonnate attraverseranno la città e dalle 13:00 in poi verrà allestita, sul Lungomare Falcomatà, una mostra espositiva fino alle ore 24:00. Tanta animazione anche per i più piccoli, che dalle 18:30 potranno assistere a spettacoli di giocolieri e clown.