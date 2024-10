A San Valentino ‘I love Rc’. Quanto ami Reggio Calabria? Dillo con una foto

In occasione della festa di San Valentino, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, lancia l’iniziativa “I LOVE RC” per cristallizzare nel tempo la passione e l’amore che ogni reggino prova per la nostra cara città.

Per l’occasione verrà proiettata sulle mura del Castello Aragonese l’immagine scelta quale simbolo della giornata degli innamorati: “I LOVE RC”. Un logo identico verrà riprodotto con un’installazione floreale in Piazza Duomo e un altro al centro del campo dello stadio “Oreste Granillo” in occasione della sfida interna fra la Reggina ed il Potenza, posticipo serale della 26°

giornata del campionato di calcio di Lega Pro – Girone C.

Ogni reggino, dunque, avrà l’occasione di immortalare un momento romantico col proprio partner e, inserendo l’hashtag #ILOVERC pubblicare lo scatto su Facebook o Instagram, facendo in modo che il proprio gesto d’amore venga condiviso dalle pagine dei social network collegate all’niziativa.

Gli scatti migliori, poi, appariranno sul nuovo maxi-schermo dello stadio “Oreste Granillo” nel corso dell’intervallo del match della squadra amaranto.

Ogni fotografia dovrà essere scattata con il telefonino posizionato orizzontalmente e dovrà contenere nello sfondo uno dei loghi dell’iniziativa “I LOVE RC” (Castello Aragonese, piazza Duomo o Stadio Granillo) e riportare l’hashtag #ILOVERC