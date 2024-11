A Scilla la prima edizione del concorso nazionale per bande ‘I suoni della Costa Viola’. 1171

Ancora un evento ospitato da SCILLAEVENTI econ l’avvio della prima edizione del concorso nazionale per bande “I suoni della Costa Viola”. La seconda tornata del concorso prevede l’esibizione di sei Bande Giovanili divise in due sezioni I. C. ad indirizzo musicale e I. C. ad indirizzo non musicale. Il Tema della serata sarà “La scuola e la musica” con l’esecuzione di musiche note al pubblico e temi tratti da colonne sonore di film, musical e cartoni animati famosi. Il concerto verrà diretto dal Direttore Artistico e ideatore del concorso M° Michele Netti.Questo il programma della due giorni musicale, che si terranno presso l’Auditorium della Chiesa Matrice di Scilla in via Chianalea.31 Maggio ore 15:30 I. C.ad indirizzo musicale “E. Vittorini” – SolarinoOre 16:30 I. C.ad indirizzo non musicale “E. Vittorini” – SolarinoOre 20:30 Concerto Scuole di musica 1 Giugno ore 15:30 I. C.ad indirizzo musicale “Zerbi-Milone” Baarlam PalmiOre 16:00 I. C.ad indirizzo musicale “S. Todaro” – AugustaOre 16:30 I. C.ad indirizzo musicale “D. Dolci” – Priolo GargalloOre 17:00 I. C.ad indirizzo non musicale “Columbia” – Sortino