A scuola di Jazz internazionale con Alain Caron: la SymphonyCity Music School di Reggio Calabria invita il famoso bassista canadese.

Tappa unica a Reggio Calabria per Alain Caron, il bassista canadese di musica Jazz per eccellenza, terrà un incontro presso l’Auditorium Lucianum sabato 29 novembre.Chi ha detto che Reggio Calabria è fuori dalle tappe della musica internazionale avrà certo modo di ricredersi questo sabato.Nonostante l’aria da “tempi difficili”, infatti, in città c’è ancora chi propone, con proficuo successo, importanti artisti di fama mondiale, disposti al confronto con gli appassionati di genere.Tra questi è importante segnalare l’iniziativa dell’ Associazione musicale “SymphonyCity Music School”, che inaugura la nuova stagione delle Clinic Internazionali, proponendo la clinic di basso elettrico che sarà tenuta dal bassista canadese Alain Caron, artista musicale virtuoso del Jazz Fusion.Per i meno avvezzi al linguaggio tecnico, è bene specificare che la Clinic è una sorta di seminario, un incontro informale tra l’artista e gli appassionati di genere che partecipano al fine di porre all’artista domande e quesiti spesso di natura tecnica.Alain Caron è definito dalla critica uno dei bassisti maggiormente virtuosi della musica Jazz.L’artista canadese, dopo aver suonato con gli Uzeb , l’influente band fusion del panorama internazionale degli anni ’80, ha proseguito la propria carriera come artista solista, clinic e sideman, esibendosi con numerose celebrità tra i quali vanno sicuramente annoverati il chitarrista statunitense Mike Stern, una delle figure di primo piano della storia chitarristica musicale moderna, l’australiano Frank Gambale, insigne chitarrista di jazz fusion autore di undici album con all’attivo una ventennale attività artistica nel panorama della musica internazionale.Questi soltanto alcuni dei numerosi artisti internazionali di musica Jazz con i quali Caron ha collaborato.Ad affiancare Caron nell’incontro di sabato ci sarà Paolo Patrignani, chitarrista ed insegnante di fama nazionale, da oltre un ventennio operante in un ambito musicale che spazia tra fusion, jazz elettrico ed etno jazz.La prima parte della clinic, avrà luogo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e sarà curata da Paolo Patrignani; la seconda parte, dalle ore 18.00 alle 20.30, vedrà protagonista Alain Caron. Il primo appuntamento della nuova stagione delle Clinic sarà sabato 29 novembre 2014, presso l’Auditorium Lucianum di S. Lucia, via Monsignor A. de Lorenzo n. 30/A, dalle ore 15.30 alle ore 20.30.Approfondimenti:Note biografiche e artistiche su Alain Caron Paolo PatrignaniVisita la pagina Facebook di SymphonyCity Music School.