A SpazioTeatro prosegue la rassegna di teatro ragazzi con “La Vera storia del Pifferaio di Hamelin”

Quarto appuntamento con la rassegna SPAZIO TEATRO RAGAZZI: Il “teatro per giovani spettatori” organizzata da SpazioTeatro presso la Sala di Via S.Paolo. Sabato 6 dicembre 2014, in doppia replica alle ore 16.30 e alle ore 18.30 e domenica 7 dicembre alle 16.30 torna lo spettacolo di SpazioTeatro diretto e interpretato da Gaetano Tramontana, ispirato alla fiaba dei Fratelli Grimm e arricchito dalle musiche di Marco Modica.La storia del Pifferaio è anche la storia del piccolo abitante di Hamelin che a causa di un lieve handicap fisico non riesce a stare al passo coi suoi coetanei, chiudendosi in un mondo tutto suo; e proprio il suo handicap, tenendolo distante dagli altri ragazzi, lo salva e gli dà la possibilità a sua volta di salvare l’intera città e la stessa reputazione del Pifferaio.Ed è proprio il ragazzino, diventato abbondantemente adulto, che racconta agli spettatori la storia dall’alto della sua esperienza diretta: diventato depositario dei segreti del Pifferaio, le sue parole evocheranno oggetti, immagini e atmosfere per una nuova versione di una delle fiabe più belle del mondo.Lo spettacolo, consigliato a spettatori dai 6 anni in su, non si rivolge comunque solo ai bambini, infatti SpazioTeatro, rileggendo la fiaba nell’attuale contesto storico sociale, evidenzia nuovi aspetti, nuove sfumature, restituendo alla figura del Pifferaio (che non viene da Hamelin, ma ad Hamelin arriva) una nuova dignità: la dignità dell’artista che fa dell’arte il senso della propria vita e che incontrando le istituzioni viene da esse sfruttato e truffato, il tutto nell’incapacità della società di riconoscerne i meriti e di prendere posizione contro l’ordine costituito.Si consiglia di prenotare al 339.3223262 o di inviare una mail a info@spazioteatro.net.