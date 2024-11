A SpazioTeatro sabato pomeriggio il Pifferaio di Hamelin chiama a raccolta i giovani spettatori.

Continua sabato 22 febbraio a SpazioTeatro (con doppia replica alle 16.30 e alle 18.30) la rassegna di teatro ragazzi con il debutto del nuovo spettacolo del gruppo reggino: LA VERA STORIA DEL PIFFERAIO DI HAMELIN; un esperimento partito oltre un anno fa e condotto da Gaetano Tramontana e i collaboratori di SpazioTeatro intorno alla fiaba dei fratelli Grimm e alle versioni ancora più antiche della storia.Il misterioso pifferaio giunto da chissà dove libera la città di Hamelin dai topi ma poi, maltrattato dalla gente, porta via con un incantesimo tutti i bambini della città… tranne uno; e proprio il bimbo che era rimasto indietro e si era “salvato” diventa il centro della storia narrata in scena da Gaetano Tramontana accompagnato dal vivo dalle musiche di Marco Modica.La fiaba viene quindi del tutto rivista e aggiornata, diventando metafora della realtà delle città di oggi, tra cittadini strambi, politici fanfaroni, genitori apprensivi e un pizzico di sana e lucida magia.Qui sta l’esperimento condotto da SpazioTeatro con “Il pifferaio”: concepito come spettacolo per ragazzi, il lavoro è stato presentato in forma di reading/studio nella scorsa estate, rivelando la capacità di coinvolgere il pubblico dei genitori e dei nonni per i richiami all’attualità ed il linguaggio narrativo adottato, riscuotendo non pochi consensi; il debutto di sabato 22 in forma di spettacolo prova ad adottare tonalità teatrali rivolte ai più giovani, mantenendo inalterato il senso di attualità e il fascino della storia.Un tentativo di accomunare intorno al palco grandi e bambini per un’ora di divertimento e riflessione.