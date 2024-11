A tu per tu con…la band reggina ‘White Limo’.

di Domenico Suraci – In esclusiva per Citynow.it l’intervista al gruppo musicale White Limo (cover band Foo Fighters). Da chi è composto il gruppo?I White Limo si avvalgono dei servigi musicali di quattro signori del punk-rock:Roberto Iero voce e chitarra, Filippo Buglisi chitarra e cori, Giuseppe Gambardelli basso e cori e Davide Laganà alla batteria.Come è nata l’idea di iniziare a suonare insieme?L’idea è nata in quanto a Reggio Calabria mancava un tributo Foo Fighters e ci sembrava originale provare a fare questa nuova esperienza in quanto questa band ha riscosso consensi in tutto il mondo e il lavoro poliedrico di Dave Grohl è da ammirare. Inoltre negli anni abbiamo notato che rispetto ai Nirvana il gruppo inizialmente aveva strani riscontri, la gente si fidava poco della continuazione musicale del loro leader ed ideatore ma nel tempo la costanza e la creatività sono venuti fuori e con l’ultimo disco hanno trovato la totale consacrazione. In realtà noi li abbiamo sempre seguiti… il nostro motto è sempre stato: “Rock and Grohl”!!!! Come e quando vi siete incontrati?Abbiamo deciso di suonare il primo maggio del 2011, eravamo coinvolti alla manifestazione musicale Dance Valley con altri progetti e durante quel giorno in tre abbiamo preso la decisione di formare questa band per ricreare al meglio il sound di Dave Grohl e soci. Il progetto inizialmente è partito in acustico con un live , in attesa poi di trovare un quarto elemento (e che elemento) alla batteria. Infatti successivamente arriva Davide rispondendo a un nostro annuncio su Facebook e la band essendo completa esordisce con due live elettrici facendosi subito conoscere. Qual è lo stato attuale della musica a Reggio Calabria?Non si può parlare di uno stato definito, la scena è totalmente sconnessa, c’è poca collaborazione tra le band (forse per invidia), e i posti dove suonare non sono tantissimi e in quelli che ci sono non si fanno molti sforzi per mantenere la valorizzazione di quest’arte.Quali e quante sono le possibilità di esibirsi a Reggio Calabria?Spesso le possibilità se li creano da sole le bands con degli eventi a tema o delle serate dove vengono presentati videoclip, ep o festival con tante bands….se le condizioni continuano ad essere queste dobbiamo farle cambiare e ci vuole una grande idea.Ambizioni per il futuro?Ci piacerebbe molto partecipare a un raduno nazionale di fans dei Foo Fighters e suonare magari su un grande palco davanti a migliaia di appassionati che come noi hanno sempre pensato che il rock dei FF è da sostenere in quanto è musica vera che ti porta in luoghi sconosciuti ai comuni mortali.