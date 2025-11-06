Autostrada del Mediterraneo, chiusura notturna per esercitazione nella galleria ‘Brancato’
Limitazioni al traffico tra Bagnara e Scilla: deviazioni per traffico leggero e pesante
06 Novembre 2025 - 15:27 | Comunicato Stampa
Per consentire un’esercitazione presso la galleria ‘Brancato‘, questa notte saranno attive delle limitazioni al transito veicolare sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, tra gli svincoli di Bagnara Sant’Elia e Scilla in provincia di Reggio Calabria.
Per il regolare svolgimento delle attività previste, si renderà necessario chiudere la carreggiata sud dal km 408,450 al km 422,850, con contestuale chiusura della rampa di ingresso in direzione Sud dell’A2 dello svincolo di Bagnara/Sant’Elia, a partire dalle ore 23:00 di questa sera e fino alle 03:00 di domani 7 novembre.
Il traffico leggero in direzione Sud verrà deviato, con uscita obbligatoria dall’Autostrada presso lo svincolo di Bagnara Sant’Elia al km 422,850, proseguimento sulla SS18 ‘Tirrena Inferiore’ in direzione A2, e rientro in Autostrada presso lo svincolo di Scilla al km 422,850.
Per i mezzi pesanti, prevista l’area di stoccaggio in direzione Sud nel piazzale antistante il parco commerciale “Annunziata” di Gioia Tauro (RC).