Abusivismo edilizio, due deferimenti da parte dei Carabinieri forestali

Nella tarda mattinata di ieri, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla repressione dei reati ambientali e coordinato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria, i militari della Stazione Carabinieri di Bagaladi hanno deferito in stato di libertà i coniugi C.S., 63enne, e A.C., 62enne, di Bagaladi.

Entrambi gravati da pregiudizi di polizia, poiché in località “Arangiara” di Bagaladi, all’interno del perimetro del Parco, hanno realizzato una porcilaia in muratura, con copertura in lamiera, delle dimensioni circa 2 metri di altezza e 4 di larghezza, nonché di un’adiacente struttura poggiante su paletti in legno, adibita a ricovero animali, di dimensioni di circa 10 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza in assenza di permesso a costruire, autorizzazione paesaggistica, nulla osta sismico e nulla osta dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte.