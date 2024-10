L’Accademia Granata di Reggio Calabria lancia il ‘Primo Campus Estivo’ in collaborazione con il TORINO FC

Posti ancora disponibili, non perdete l'opportunità di far parte di questo entusiasmante progetto sportivo e educativo

Tra pochi giorni, l’Accademia Granata di Reggio Calabria offre un’opportunità unica ai giovani appassionati di calcio: il primo campus estivo organizzato in collaborazione con il prestigioso TORINO FC. L’evento si terrà presso lo Sporting Club di Concessa, a Catona, dal 24 giugno al 7 luglio 2024, e promette di essere un’esperienza formativa e divertente per i partecipanti.

Il campus è rivolto a giovani calciatori di varie categorie giovanili, Piccoli Campioni, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi. Durante le due settimane, i ragazzi avranno la possibilità di allenarsi sotto la guida di esperti del calcio. Nella prima settimana, il campo sarà diretto da Mister Daniele Palumbo e, nella seconda, da Mister Davide Tibaldo, entrambi tecnici qualificati del settore giovanile del TORINO FC. L’approccio sarà incentrato sull’utilizzo di metodologie innovative ed efficaci, che mirano a sviluppare le competenze tecniche e tattiche dei giovani atleti.

Il clou del campus sarà la visita di Gianluca Cabella, Direttore Generale del TORINO FC, prevista per l’ultimo giorno dell’evento. Cabella presenterà il progetto per l’anno calcistico successivo e concluderà il campus con un discorso rivolto ai giovani partecipanti e alle loro famiglie, segnando un momento di ispirazione e di conclusione delle attività.

Oltre agli allenamenti, il campus offrirà anche momenti di convivialità, con pranzi insieme e attività ludiche pomeridiane, creando un ambiente che favorisce non solo la crescita sportiva ma anche quella personale e sociale.

Con ancora posti disponibili, l’Accademia invita tutti gli interessati a sfruttare questa occasione per vivere un’estate all’insegna del calcio e dell’apprendimento.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare l’Accademia al numero 346.8100037.

Non perdete l’opportunità di far parte di questo entusiasmante progetto sportivo e educativo, un ponte tra passione per il calcio e la crescita personale.