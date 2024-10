Acireale-LFA Reggio Calabria: la probabile formazione amaranto. Qualche novità in mezzo ed in attacco

Amaranto "obbligati" a vincere per continuare la scalata in classifica

Turno di recupero per la LFA Reggio Calabria, impegnata nel pomeriggio ad Acireale e speranzosa di portare a quattro la striscia di vittorie consecutive per continuare a scalare la classifica e quindi avvicinarsi alle battistrada di questo avvio di campionato che sono Siracusa, Trapani e Vibonese. Trocini ha fatto intendere di voler cambiare poco nell’undici iniziale, anche se per alcuni le scelte sembrerebbero obbligate.

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez, Kremenovic, Ingegneri, Zanchi; Martiner, Salandria (Mungo), Ponzo, Barillà, Cham; Marras, Coppola. All. Trocini