Acireale-Reggina: le formazioni ufficiali. Mezza rivoluzione di Torrisi
Si cambia modulo e tanti calciatori. Di Grazia e Grillo in panchina
09 Novembre 2025 - 13:05 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Acireale-Reggina, gara valida per l’11ª giornata del campionato di Serie D girone I:
ACIREALE (4-3-3): Negri; Rechichi, Demoleon, Tourè, De Stefano; Cozza, Iuliano, Gagliardi; Semenzin, Samb, Kean. All. Pagana
A disposizione: Di Silvestro, Di Mauro, Issa, Gallo, Rapisarda, Di Pietro, Amore, Vitale, Hebeck.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, Blondett, D. Girasole, Fomete; Mungo, Laaribi; Palumbo, Barillà, Porcino; Edera. All. Torrisi
A disposizione: Boschi, Adejo, Distratto, Salandria, R. Girasole, Di Grazia, Correnti, Grillo, Pellicanò.
Arbitro: Francesco Passarotti (Mantova). Assistenti: Antonio Masciello (Ravenna), Alessandro Liuzza (Milano)
