Acireale-Reggina: prevendita settore ospiti, modalità e prezzi

Saranno in tanti i tifosi amaranto presenti allo stadio

Saranno ancora una volta presenti i tifosi della Reggina a sostegno della propria squadra. Dopo la trasferta di Ragusa questa di Acireale è certamente più abbordabile quindi molto probabile che il numero potrà essere superiore.

Prevendita Acireale-Reggina

“Al via la prevendita del settore ospiti di Acireale. I biglietti possono essere acquistati on line sul circuito Vivaticket e presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria.

Costo biglietto € 12,00 + prevendita“.