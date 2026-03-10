Incidente sul lavoro, operaio cade da 10m di altezza: è grave in ospedale

Pur avendo riportato diversi traumi e fratture, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Avviati gli accertamenti da parte dei Carabinieri

Un operaio è precipitato da un’altezza di circa 10 metri ed è attualmente ricoverato nell’ospedale di Cosenza in gravi condizioni per diversi traumi e fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, secondo quanto si è appreso, ad Acri, stava lavorando su dei cavi telefonici quando è caduto dalla scala sulla quale si trovava finendo a terra.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 che lo hanno soccorso e portato in ospedale ed i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente.

Fonte: Ansa Calabria