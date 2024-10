Addio a Claudio Paci, percussionista del gruppo reggino dei Mattanza

Sono solo alcuni dei tanti messaggi che ricordano il musicista dei Mattanza Claudio Paci, scomparso ieri intorno alle 2:30 nel tratto di autostrada Messina – Palermo mentre tornava a casa dopo le prove. Il terribile impatto della sua auto contro il guard rail non ha lasciato scampo al giovane percussionista messinese che solo qualche giorno fa si era esibito a Reggio Calabria, all’interno del teatro Cilea in occasione del concerto “Tutti insieme per l’Hospice“.

Claudio Paci avrebbe compiuto 31 anni tra pochi giorni (il 15 dicembre).

Componente del gruppo Mattanza, si era dedicato anche alla sperimentazione di suoni elettronici creando anche un proprio stile creato con vari strumenti a percussione di culture nettamente differenti.