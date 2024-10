Addio ad Angelillo, attaccante dei record. Allenò anche la Reggina

Addio all’attaccante dei record, uomo di calcio. Se ne è andato Antonio Valentin Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, e primatista di reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre, con 33 gol.

Argentino nato a Buenos Aires il 5 settembre 1937 ma naturalizzato italiano, nell’estate 1957 arriva all’Inter e segna subito 16 reti. Angelo Moratti era rimasto conquistato da quel giocatore completo (sapeva giocare attaccante, ma anche mezzala e ala) e grande realizzatore.

Nella stagione 1958-59 la consacrazione: Angelillo stabilisce il primato di 33 gol per un campionato a 18 squadre (ne segnò cinque in una sola partita alla Spal), totale superato da Higuain nell’ultima stagione a Napoli però in un campionato a venti squadre.

Angelillo nel corso della sua carriera da allenatore (diverse le soddisfazioni, su tutte i miracoli con promozione alla guida di Pescara e Arezzo) è passato anche dalla Reggina. Una sola stagione da tecnico amaranto, nel campionato 1977-1978, con la Reggina (allora come oggi) impegnata nel campionato di serie C.