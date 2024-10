Addio Jole Santelli: il cordoglio della Regione Calabria

Questa mattina, 15 ottobre 2020, è morta la Presidente della Regione Calabria.

Leggi anche

Uno shock per il mondo della politica e per i calabresi che l’aveva eletta circa 9 mesi fa. Di seguito la nota divulgata dall’ufficio stampa regionale per dire addio al primo Governatore donna della nostra storia:

“Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, si è spenta serenamente questa notte nella sua casa di Cosenza”.