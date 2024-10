L’ultimo saluto della Fondazione Italo Falcomatà a Monsignor Benvenuto Malara

Per decenni Don Malara è stato un punto di riferimento per l'intera Chiesa reggina

La Fondazione Italo Falcomatà esprime sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa di Monsignor Benvenuto Malara, canonico del capitolo metropolitano di Reggio Calabria.

Pastore presente e misericordioso, per decenni Don Malara è stato un punto di riferimento per la comunità di Melito Porto Salvo e per l’intera Chiesa reggina, svolgendo il suo ministero sempre al fianco degli ultimi e costituendo un fulgido esempio di fede e di impegno per tante generazioni di giovani.

Alla famiglia del Prelato reggino, alla comunità di Melito Porto Salvo e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel corso del suo lungo impegno pastorale vanno le più sentite condoglianze da parte della Fondazione Italo Falcomatà e dalla Presidente Professoressa Rosa Neto Falcomatà.