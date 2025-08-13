Addio a Padre Fedele Bisceglia: era un grande tifoso del Cosenza

È morto all’età di 87 anni Padre Fedele Bisceglia, figura storica della città cosentina e volto amato dalla Curva Sud rossoblù. Il frate, ricoverato nel reparto di Geriatria dell’Inrca di Cosenza, si è spento dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni.

Conosciuto per il suo impegno costante a favore dei poveri e degli ultimi, Padre Fedele era anche legato visceralmente al Cosenza Calcio. Seguiva la squadra in casa e in trasferta con la stessa passione della tifoseria organizzata e indimenticabili sono quelle stagioni alla fine degli anni 80 insieme alla sportiva rivalità con i tifosi della Reggina.

Uno degli ex capi storici della Curva Sud amaranto Giuseppe Lacaria, lo ricorda con un post sul proprio profilo facebook: “La morte non ha colore.. Buon viaggio Padre Fedele.. Oltre ogni rivalità“.

In molti lo ricordano per il carattere schietto, la vicinanza alla gente e la capacità di unire fede, solidarietà e amore per lo sport.