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Reggio Metrocity, successo per l’evento ‘CFL Legends’ con i campioni di calcio e i volti noti del web

Presenti Luca Toni, Emanuele Calaiò e l'ex amaranto Giacomo Tedesco, Versace: "Una giornata di festa e tantissimi giovani coinvolti, non potevamo chiedere di più"

03 Maggio 2026 - 14:55 | Comunicato Stampa

cfl legends luca toni rc ()

Una giornata all’insegna dello sport, dell’entusiasmo e dell’incontro tra generazioni diverse, unite dalla passione per il calcio e i nuovi linguaggi della comunicazione digitale. L’evento “CFL Legends”, organizzato dalla Città Metropolitana e andato in scena al Centro Tecnico Federale “Simone Neto Dell’Acqua” di Ciccarello, ha visto la partecipazione di grandi nomi del calcio giocato, content creator, youtuber, numerose famiglie e centinaia di giovani provenienti da tutto il comprensorio.

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A margine della manifestazione, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa:

“Una giornata di festa, mondi nuovi che si scoprono e si incontrano, tantissimi giovani coinvolti. Non potevamo chiedere di più. Abbiamo visto una bellissima partita di calcio – ha aggiunto – da parte di chi ha testimoniato, nel tempo, il valore dello sport e dei rapporti umani fuori dal rettangolo di gioco. Penso al campione del mondo Luca Toni, Emanuele Calaiò o al “nostro” Giacomo Tedesco, grande cuore amaranto. Quindi, come Città Metropolitana, siamo molto soddisfatti”.

L’evento ha rappresentato anche un importante momento di incontro tra il calcio tradizionale e il mondo digitale, con la presenza di creator, influencer e youtuber seguitissimi dai più giovani.

cfl legends luca toni rc ()

“Oggi – ha proseguito Carmelo Versace – il mondo del gaming, degli youtuber e degli influencer digitali rappresenta una realtà concreta e quotidiana per i nostri ragazzi. È fondamentale che queste figure, così seguite e amate, sappiano trasmettere valori positivi, diventando esempi sani e costruttivi. Quando sport e comunicazione digitale si incontrano nel segno del rispetto, dell’impegno e della passione – ha sottolineato l’inquilino di Palazzo Alvaro – si crea un’opportunità straordinaria di crescita per le nuove generazioni”.

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“Centinaia di teenager hanno partecipato con entusiasmo – ha concluso Carmelo Versace – vivendo da vicino l’emozione di incontrare i propri idoli, tra campioni del calcio e protagonisti del web. Un successo di pubblico e partecipazione che conferma Reggio Calabria come punto di riferimento per eventi innovativi capaci di unire diverse generazioni”.

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