L’addio a Simone, il super tifoso innamorato della Reggina

Tifoso, super tifoso, ottimista, super ottimista. Simone Rinato purtroppo non c’è più, lui innamorato dello sport, super innamorato della Reggina, squadra che ha sempre seguito con straordinaria passione, fino all’ultimo istante della sua vita, partecipando attivamente a tutte le trasmissioni riguardanti la compagine amaranto, con quel solito messaggino di sostegno e incoraggiamento.

L’amore viscerale per la Reggina, il sogno, quello del ritorno tra i professionisti. Lui ci credeva sempre, anche nei periodi più bui. Ci arriva la notizia della sua scomparsa nella giornata in cui la Reggina, invece, probabilmente abbandona ogni speranza dopo la sconfitta casalinga contro l’Acireale. Lo ricordiamo tutti con grandissimo affetto. Lo abbiamo conosciuto, gli abbiamo voluto tutti bene. Ciao Simone. Un abbraccio fortissimo alla famiglia dalla redazione di CityNow e in particolare dal sottoscritto, Michele Favano.

Il ricordo del Bocale Admo

“Ci sono notizie che non vorremmo mai scrivere. E questa è una di quelle.

Il Bocale ADMO si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia di Simone Rinato, ragazzo innamorato del calcio, andato via troppo presto.

Simone era amaranto, nel cuore e nell’anima. Ma il calcio, quello vero, unisce oltre i colori. Ed è così che, nel tempo, attraverso un rapporto sincero con la nostra area comunicazione e con i dirigenti, era diventato anche un po’ uno di noi.

Uno di quelli che, magari in silenzio, ma con affetto, dava sempre un’occhiata al Bocale, seguiva, commentava, partecipava.

Perché chi ama davvero questo sport riconosce le emozioni, ovunque esse siano.

Oggi perdiamo un ragazzo che viveva il calcio con passione pura.

E perdiamo soprattutto una persona che aveva saputo creare legami veri, autentici, che vanno oltre qualsiasi rivalità.

Alla sua famiglia, ai suoi amici, a chi gli ha voluto bene, va il nostro abbraccio più sincero.

Ciao Simone.

Che la terra ti sia lieve“.