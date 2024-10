Adidas Originals, le imperdibili proposte dello store di Reggio Calabria

Lo store dedicato al marchio più in voga del momento non poteva che conquistare gli amanti del life style. Ecco le proposte per Reggio Calabria

Adidas Originals è finalmente arrivato anche a Reggio Calabria. Lo store dedicato al marchio più in voga del momento non poteva che conquistare gli amanti del life style che hanno preso, quasi, d’assalto il negozio del centro cittadino.

I reggini hanno accolto positivamente la novità riguardante il settore abbigliamento e calzature. Sarà per la qualità della pelle, i design iconici, o ancora per lo stile adidas Originals che si adatta facilmente a qualsiasi occasione, ma tutti sembrano non veder l’ora di fare acquisti.

Leggi anche

Supercourt, Nite Jogger, Ozweego, ZX 4000 4D, Zx torsion, Sleek questi alcuni degli imperdibili modelli presenti nello store di via Tommaso Campanella. Sneaker iconiche create per accompagnarti in ogni momento. Silhouette versatili, create per esaltare il tuo stile.

Situato in via Tommaso Campanella n.49, adidas Originals vi aspetta in centro con tantissime nuove collezioni, tutte da scoprire.

Per rimanere aggiornato su tutte le novità segui la pagina Instagram