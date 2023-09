Reggina, la fan che non ti aspetti: la top model Adriana Lima in maglia amaranto

Adriana Lima con la maglia della Reggina. Stupore nel vedere le ultime stories su Instagram della supermodella brasiliana, che può contare su ben 16 milioni di followers. Adriana Lima indossa quella che è inequivocabilmente una maglia della Reggina di qualche anno fa, precisamente della gestione legata a Mimmo Praticò.

Dalle parole della stessa Lima e dalle immagini, si evince che la modella brasiliana si trova in Italia. Grazie alle stories di Adriana Lima, la Reggina e la sua maglia amaranto hanno fatto dunque un tour virtuale in tutto il mondo, facendosi (ri) conoscere dai 16 milioni di followers della top model.

CLICCA QUI per vedere le stories della supermodella brasiliana in maglia amaranto.

Nata nel giugno 1981, la supermodella e attrice brasiliana, inizia la sua carriera per caso, accompagnando una sua amica a un concorso per modelle. A 15 anni vince il “Ford Supermodel” del Brasile, successivamente giunge seconda nello stesso concorso internazionale.

Tre anni più tardi si trasferisce a New York e appare su numerose riviste internazionali di moda quali Vogue, Marie Claire, Elle, Harper’s Bazaar, Esquire e GQ. In questi anni ha sfilato per i più prestigiosi stilisti tra cui Vera Wang, Versace, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Christian Dior, Christian Lacroix, Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Marc Jacobs e molti altri.

Non tutti lo sanno, ma Adriana Lima ha anche una carriera come attrice. Ha recitato infatti in alcuni episodi di famose serie TV, nel 2001 in The Hire, nel 2007 in How I Met Your Mother, nel 2008 in Ugly Betty, nel 2013 in The Crazy Ones, nel 2014 in Love Advent. Ha lavorato anche per il cinema, nel cortometraggio Walking per regia di Thomas Lachambre e Peter Lindbergh e nel film Ocean’s 8 diretto da Gary Ross.