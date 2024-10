Limitazioni aeroporto Reggio, il vice ministro Rixi: ‘Risposte in tempi brevi dal Mit’

Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ospite di Confindustria Reggio Calabria. Un momento di confronto, con stampa ed addetti ai lavori, sui temi legati alle infrastrutture ed allo sviluppo del territorio. Tanti gli argomenti affrontati, a partire da Ponte sullo Stretto e infrastrutture stradali.

“Vogliamo fare le autostrade, collegare le ferrovie, creare un grande network a livello del Mediterraneo e fare diventare la nostra penisola italiana un centro logistico integrato per l’intero continente europeo. E per farlo bisogna passare dalla Calabria e dalla Sicilia”.

“Il modello per la realizzazione del Ponte sullo Stretto è ancora più avanzato rispetto al ‘modello Genova. La scommessa sul Ponte non può essere né di una forza politica, né di un Governo, ma deve essere di un Paese, parliamo di un’opera tra le più avveniristiche a livello internazionale che finalmente rilancerà il nostro Paese, non solo il Mezzogiorno, ma l’Italia e il sistema Italia.

Eravamo partiti prima dei turchi nella realizzazione del ponte sullo Stretto e oggi ci ritroviamo a rincorrere altri Paesi che nel frattempo hanno realizzato opere importanti”.