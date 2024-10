Aeroporti Calabria, O.R.S.A. annuncia un secondo sciopero dei lavoratori Sacal

Con la seguente nota stampa, O.r.s.a. annuncia il secondo sciopero presso gli scali calabresi.

“Proclamazione della seconda azione di sciopero di 24 ore, per il giorno 05 luglio 2024, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, interessante tutto il personale dipendente della S.A.CAL. S.p.a. e S.A.CAL. GH S.p.A., operante presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, ai sensi della Legge 146/90 e ss.mm.ii. In data 26 marzo c.a., il S.A.T.A.-OR.S.A. Trasporti, ha dichiarato l’apertura della prima fase delle procedure amministrative di raffreddamento, dovute alle motivazioni esplicitamente indicate nella nota di riferimento. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione e/o convocazione sia da parte della SACAL S.p.A., che da parte della S.A.CAL. GH S.p.A., è stata aperta anche la seconda fase delle procedure amministrative di raffreddamento in data 10 aprile c.a., seguita dalla convocazione della Prefettura di Catanzaro per il giorno 17 aprile c.a.”

Le richiesta di O.r.s.a.

“La seconda fase si è espletata con esito negativo, ed è seguita da una prima azione di sciopero indetta per la data del 28 maggio c.a. Nonostante il manifesto malcontento e le continue rivendicazioni del S.A.T.A.-OR.S.A. Trasporti, si continuano a rivendicare:

Il rispetto delle norme di legge e la corretta interpretazione di tutti gli istituti contrattuali;

La partecipazione alla contrattazione di secondo livello;

La salvaguardia dell’incolumità fisica dei lavoratori con maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro;

Il rispetto dei tempi di conciliazione vita-lavoro con la pubblicazione trasparente dei turni di lavoro;

La trasformazione dei contratti da part-time a full-time per il personale degli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, con valutazioni preventive e non discriminatorie;

L’inserimento di tutti i lavoratori stagionali nelle graduatorie vigenti;

L’aggiornamento del regolamento aziendale in conformità alle leggi vigenti come richiesto dalle OO.SS. il 06 luglio 2023.

In ottemperanza ai regolamenti vigenti, e alle tempistiche necessarie per la legittima proclamazione di un’azione di sciopero, vista l’aggravarsi delle criticità più volte evidenziate e la totale assenza di corrette relazioni industriali, la segreteria nazionale del S.A.T.A. – OR.S.A. Trasporti, proclama una seconda azione di sciopero di 24 ore, prevista per il 5 luglio 2024.