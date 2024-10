Aeroporto dello Stretto, Cannizzaro: “Regione e Comune assenti? Al tavolo solo gli attori protagonisti”

“Credo che quella di oggi sia una giornata storica per la città di Reggio e per la Calabria in generale”.

Ad affermarlo è l’Onorevole Francesco Cannizzaro, al tavolo della conferenza stampa di presentazione degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza per l’Aeroporto dello Stretto.

Al tavolo istituzionale, oltre l’Onorevole di Forza Italia che sin dal principio si è battuto in Camera per l’approvazione del progetto, sono presenti anche:

Non passa però inosservata l’assenza al tavolo della Regione Calabria e della Città Metropolitana. Alla diretta domanda Cannizzaro afferma:

L’onorevole di Reggio Calabria tiene però a precisare l’importanza delle figure istituzionali presenti:

‘L’aeroporto di Reggio cambia volto e si proietta al futuro‘ questo il nome dell’iniziativa all’interno della quale vengono esposte le linee guida per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’Aeroporto dello Stretto.

L’onorevole Cannizzaro spiega:

“Gli interventi previsti dall’investimento di 25 milioni approvato dallo Stato è nato dalla collaborazione di Sacal ed Enac. L’emendamento è stato accolto in tempi record. Il 24 luglio si è dato il via al piano operativo dei 25 milioni destinati all’Aeroporto dello Stretto. Dopo appena 10 giorni siamo qui, a Reggio Calabria, in conferenza stampa con tutti gli attori che hanno contribuito a questo obiettivo ad illustrare quale sarà il nuovo volto dello scalo reggino. Finalmente si riaccendere la speranza di vedere un aeroporto moderno moderno e sicuro, che non avrà nulla da invidiare agli altri scali italiani. Sono particolarmente soddisfatto perchè un emendamento che arriva dall’opposizione e viene approvato dal Governo non capita tutti i giorni”.