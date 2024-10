Aeroporto dello Stretto, De Felice: “Falcomatà assente? Nessun invito, non è un cocktail party”

Conferenza importante presso l’Aeroporto dello Stretto, sul tavolo l’investimento da 25 milioni di euro per il riammodernamento dello scalo reggino. Presenti al tavolo l’onorevole Francesco Cannizzaro (firmatario dell’emendamento), il vice ministro Laura Castelli, il presidente Enac Nicola Zaccheo e il presidente Sacal Arturo De Felice. Quest’ultimo alla domanda (posta da CityNow) sull’assenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha risposto senza mezzi termini.

“Non ho niente da nascondere in proposito, questo non è un cocktail party o una riunione di partito. Questa è una conferenza stampa tecnico operativa, chi è voluto venire spontaneamente è presente, ma noi non abbiamo fatto inviti a nessuno. Sono presenti al tavolo solo le persone che hanno un motivo preciso per partecipare da un punto di vista istituzionale”.