Aeroporto di Reggio, Cannizzaro: “4 voli night-stop non c’erano mai stati”

“Quattro voli night-stop Reggio Calabria non li aveva mai avuti, vale a dire ben 4 aerei che ‘dormono’ nell’aeroporto dello Stretto pronti a ripartire all’alba del giorno seguente. Ma nell’era Occhiuto succede anche questo in Calabria. Esprimiamo dunque grande soddisfazione perché ITA ha deciso di investire ancora sia su Reggio che su Lamezia, incrementando il ventaglio di opportunità da e per la nostra regione.”



A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore della Calabria, intervenendo in particolare sull’ultima novità che riguarda gli aeroporti calabresi: ITA Airways ha ripristinato il volo mattino/sera su Milano Linate dall’Aeroporto di Reggio Calabria.



Reggio Calabria – Milano Linate 06:15 – 07:55



Milano Linate – Reggio Calabria 21:20 – 23:05



“Una novità che molti da tempo desideravano. Dal prossimo mese Reggio avrà questo volo aggiuntivo che eleverà a 3 i collegamenti giornalieri con Milano, snodo cruciale per diverse ragioni. Gli orari consentiranno inoltre di poter fare andata e ritorno nella stessa giornata, rispondendo quindi alla richiesta di tantissimi utenti.



Stesso dicasi su Lamezia, dove il volo da Linate arriverà alle ore 20:05 e ripartirà 45 minuti dopo. Sono ‘incastri’ che per un certo tipo di utenza sono davvero decisivi.



Dopo aver messo la Calabria in vetrina nello spot di bandiera, sponsorizzando i nostri luoghi di punta da visitare, siamo davvero felici che la compagnia aerea italiana abbia deciso di consolidare ancora di più presenza e investimenti sul nostro territorio.

È il sintomo di una Calabria sempre più attrattiva, sempre più forte in credibilità politico-istituzionale e di fiducia nella crescita del nostro territorio. Pertanto, ringrazio fortemente ITA, tutti i suoi dirigenti, per averci creduto quanto noi e SACAL per l’impegno che sta mettendo per far cambiare passo al sistema aeroportuale calabrese.

Tutto questo ovviamente è potuto accadere solo grazie alla guida lungimirante del Presidente Roberto Occhiuto e di una grande squadra, quella di Forza Italia e del CentroDestra, che sta lavorando senza soluzione di continuità per una Calabria più dinamica, più efficiente e più consapevole dei propri mezzi!”