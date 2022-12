Aeroporto dello Stretto, Cannizzaro: 'Assegnato il bando per i primi 13 mln'

In vista della Commissione Bilancio, che si terrà nei prossimi giorni, il gruppo di Forza Italia nazionale si è riunito a Roma. Presente all’incontro anche l’on. Francesco Cannizzaro che, in un post sulla sua pagina Facebook, ha annunciato una bella notizia per la città dello Stretto.

Aeroporto di Reggio Calabria: assegnato il bando per i primi 13 milioni

“A proposito di Legge di Bilancio – ha detto il deputato reggino – più di qualcosa si muove per l’Aeroporto dello Stretto: assegnato il bando che prevede l’investimento di 13 dei 25 milioni di euro del mio emendamento, destinati al totale ammodernamento dell’aerostazione”.

Cannizzaro ha poi concluso con un messaggio dedicato alla sua terra: